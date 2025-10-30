14:00 «Чай втроем»: Антон Мороз о посылке из прошлого, замечательном округе и методах борьбы со стрессом
«Хайпожоры»: Интернет по паспорту и штрафы за рекламу в Instagram*
31.10.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
-
Интернет по паспорту хотят ввести в России
-
РКН частично ограничивает работу WhatsApp* и Telegram
-
В России начали штрафовать за рекламу в Instagram*
* Принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
