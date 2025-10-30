www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Хайпожоры»: Интернет по паспорту и штрафы за рекламу в Instagram*

31.10.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Интернет по паспорту хотят ввести в России

  • РКН частично ограничивает работу WhatsApp* и Telegram

  • В России начали штрафовать за рекламу в Instagram*

 

* Принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

Источник: ПЛН-FM



