«Изборские истории»: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима

Слушайте очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Заголовки выпуска:

Где место силы? В Изборске пройдет Всероссийская культурная акция «Ночь искусств. В единстве культур – сила народа»

«Придумано и сделано в России». В выставочном зале музея работает масштабная выставка современного российского дизайна

Взгляд сквозь вечность. Монахи Печерской обители на рисунках художника Петра Зубченкова и на страницах книги «Несвятые святые» митрополита Тихона

Источник: ПЛН-FM