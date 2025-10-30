www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Изборские истории»: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима

31.10.2025 18:45 «ПЛН-FM»

Слушайте очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Заголовки выпуска:

  • Где место силы? В Изборске пройдет Всероссийская культурная акция «Ночь искусств. В единстве культур – сила народа»

  • «Придумано и сделано в России». В выставочном зале музея работает масштабная выставка современного российского дизайна

  • Взгляд сквозь вечность. Монахи Печерской обители на рисунках художника Петра Зубченкова и на страницах книги «Несвятые святые» митрополита Тихона

 

 

Источник: ПЛН-FM



