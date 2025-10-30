14:00 «Чай втроем»: Антон Мороз о посылке из прошлого, замечательном округе и методах борьбы со стрессом
«Изборские истории»: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима
31.10.2025 18:45 «ПЛН-FM»
Слушайте очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».
Заголовки выпуска:
-
Где место силы? В Изборске пройдет Всероссийская культурная акция «Ночь искусств. В единстве культур – сила народа»
-
«Придумано и сделано в России». В выставочном зале музея работает масштабная выставка современного российского дизайна
-
Взгляд сквозь вечность. Монахи Печерской обители на рисунках художника Петра Зубченкова и на страницах книги «Несвятые святые» митрополита Тихона
Источник: ПЛН-FM
