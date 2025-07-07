Дело вкуса

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Источник:
ПЛН-FM
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Почувствовали ли вы резкое ухудшение качества жизни в последнее время?
Цены растут, а зарплаты - нет. Пришлось затянуть пояса и начать жить скромнее.
Да, качество жизни ухудшилось из-за различных введенных ограничений.
Есть такое ощущение, потому что перестал чувствовать себя безопасно в своей стране.
Сейчас время сложное, нужно поддержать свою страну и не обращать внимания на временные трудности.
Наши родители прекрасно обходились без интернета и прочего, и мы проживем.
Мне все равно.
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«Железные люди»: Развитие регионального отделения федерации воздушно-силовой атлетики
Почувствовали ли вы резкое ухудшение качества жизни в последнее время?
Цены растут, а зарплаты - нет. Пришлось затянуть пояса и начать жить скромнее.
Да, качество жизни ухудшилось из-за различных введенных ограничений.
Есть такое ощущение, потому что перестал чувствовать себя безопасно в своей стране.
Сейчас время сложное, нужно поддержать свою страну и не обращать внимания на временные трудности.
Наши родители прекрасно обходились без интернета и прочего, и мы проживем.
Мне все равно.
смотреть результаты
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