www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
26 июня 26 июня 24 июня 17 июня 16 мая 6 июня 30 июня 25 июня Телефон прямого эфира 16 июня 30 января 22 мая 27 июня 17 июня 22 мая 24 июня

Дело вкуса

08.07.2025 12:45 «ПЛН-FM»

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Почувствовали ли вы резкое ухудшение качества жизни в последнее время?










  смотреть результаты



Почувствовали ли вы резкое ухудшение качества жизни в последнее время?










  смотреть результаты