<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
14:00
«Кузница»: Грамотное обращение с ТКО в Псковской области – это возможно?
12:55
«Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов
12:42
Дело вкуса
12:36
«Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег?
08:45
«Беседка»: «Бизнесград» на автофестивале к 25-летию ПЛН
15.09.2025 18:30
Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша
15.09.2025 18:20
«Дневной дозор»: Предварительные итоги выборов-2025
15.09.2025 18:10
«Гвозди» от 15 сентября
15.09.2025 14:00
«Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025
15.09.2025 12:45
«Великий, могучий»: «Ё» моё - буква с шатким статусом
Дело вкуса
16.09.2025 12:42 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
Северный обход Пскова, 2-я очередь с мостом.
Продление улицы Кузбасской Дивизии от Юбилейной до Народной.
Дублер Рижского проспекта (реконструкция Гаражного проезда).
Новый Ольгинский мост с велодорожкой.
Продление улицы Труда до Северного обхода.
Продление улицы Чудской до Инженерной.
Реконструкция улицы Линейной.
Путепровод на 128-й Стрелковой дивизии и улице Советской Армии.
Продолжение улицы Коммунальной с выходом на дорогу Псков — Родина.
Южный обход Пскова.
Жду дальнейшего развития сети велодорожек.
Мне все равно.
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Кузница»: Грамотное обращение с ТКО в Псковской области – это возможно?
«Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег?
«Беседка»: «Бизнесград» на автофестивале к 25-летию ПЛН
«Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025
«Великий, могучий»: «Ё» моё — буква с шатким статусом
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
Северный обход Пскова, 2-я очередь с мостом.
Продление улицы Кузбасской Дивизии от Юбилейной до Народной.
Дублер Рижского проспекта (реконструкция Гаражного проезда).
Новый Ольгинский мост с велодорожкой.
Продление улицы Труда до Северного обхода.
Продление улицы Чудской до Инженерной.
Реконструкция улицы Линейной.
Путепровод на 128-й Стрелковой дивизии и улице Советской Армии.
Продолжение улицы Коммунальной с выходом на дорогу Псков — Родина.
Южный обход Пскова.
Жду дальнейшего развития сети велодорожек.
Мне все равно.
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120