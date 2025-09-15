www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов

16.09.2025 12:55 «ПЛН-FM»

Всем привет! Естественно, главная тема сегодня - прошедшие в конце минувшей недели муниципальные выборы. Не знаю, как вас, а меня их итоги в целом порадовали. Не то, что бы я за кого-то конкретно тут сильно переживал, по большому счету, я не за кандидатов и партии, а за то, чтобы конкуренции на выборах становилось больше, чтобы борьбы была острой, дискуссии содержательными, а победителями становились сильнейшие и достойные. А порадовали результаты выборов тем, что единый день голосования стал, я бы сказал, единым днем торжествования абсолютно справедливых принципов: таких, как «кто не работает - тот не пьет шампанское после голосования», «как потопаешь - так и полопаешь», «кто везет - тому и везет».

 

 

