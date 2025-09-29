«Гонки по вертикали»: новый полпред, ротация губернаторов и поствыборные страсти

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

В центре нашего внимания сегодня - неделя, на которой в Псковской области взрывали железную дорогу (слава богу, обошлось без жертв), включали отопление (а это у нас теперь и политический фактор, и орудие борьбы с оппонентами), еще проводили первую после парламентских каникул сессию областного Собрания, и вообще много чего происходило.

Источник: ПЛН-FM