«Гонки по вертикали»: новый полпред, ротация губернаторов и поствыборные страсти

30.09.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

В центре нашего внимания сегодня - неделя, на которой в Псковской области взрывали железную дорогу (слава богу, обошлось без жертв), включали отопление (а это у нас теперь и политический фактор, и орудие борьбы с оппонентами), еще проводили первую после парламентских каникул сессию областного Собрания, и вообще много чего происходило.

 

 

