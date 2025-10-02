Эхо города: Новый сезон Псковской гордумы с новым депутатом

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. 40-й сессией Псковской городской думы VII созыва стартовал новый парламентский сезон. Депутаты рассмотрели 17 вопросов повестки дня, ключевым из которых стали изменения в бюджет города, отчет об исполнении бюджета за первое полугодие и образование новых ТОСов на территории Пскова.

Источник: ПЛН-FM