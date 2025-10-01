www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Банкротство и точка»: Банкротство, связанное с наследственной массой

02.10.2025 12:34 «ПЛН-FM»

Ключевой темой разговора станет банкротство, связанное с наследственной массой. Все нюансы вопроса ведущий Константин Калиниченко обсудит с арбитражным управляющим Ульяной Михайловой.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Удобен ли единый платежный документ?










  смотреть результаты



