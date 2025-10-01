«Банкротство и точка»: Банкротство, связанное с наследственной массой

Ключевой темой разговора станет банкротство, связанное с наследственной массой. Все нюансы вопроса ведущий Константин Калиниченко обсудит с арбитражным управляющим Ульяной Михайловой.

Источник: ПЛН-FM