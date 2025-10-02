«Пастырь»: Пророк Иона

В будущее воскресенье, 5 октября, будет совершаться память пророка Ионы. Кто такие пророки? Чем прославился Иона? О служении и жизни одного из самых удивительных ветхозаветных пророков расскажет священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.

Источник: ПЛН-FM