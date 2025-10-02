01.10.2025 14:00 «Люди труда»: Александр Козловский о том, как привлечь кадры на промышленное производство
«Пастырь»: Пророк Иона
03.10.2025 08:38 «ПЛН-FM»
В будущее воскресенье, 5 октября, будет совершаться память пророка Ионы. Кто такие пророки? Чем прославился Иона? О служении и жизни одного из самых удивительных ветхозаветных пророков расскажет священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.
Источник: ПЛН-FM
