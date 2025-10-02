www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Пастырь»: Пророк Иона

03.10.2025 08:38 «ПЛН-FM»

В будущее воскресенье, 5 октября, будет совершаться память пророка Ионы. Кто такие пророки? Чем прославился Иона? О служении и жизни одного из самых удивительных ветхозаветных пророков расскажет священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.

 

 

