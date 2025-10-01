01.10.2025 14:00 «Люди труда»: Александр Козловский о том, как привлечь кадры на промышленное производство
01.10.2025 08:55 «Люди труда»: Начальник конструкторского отдела Александр Александров о престиже инженерных профессий
«Три мудреца»: Где взять денег?
02.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Как обычно, Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.
А главный вопрос, на который они будут искать ответ — где взять денег?
Источник: ПЛН-FM
