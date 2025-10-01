www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Три мудреца»: Где взять денег?

02.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Как обычно, Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

А главный вопрос, на который они будут искать ответ — где взять денег?

 

 

Источник: ПЛН-FM



