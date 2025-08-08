www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«ГорДозор»: Псковские памятники

11.08.2025 12:50 «ПЛН-FM»

То тут, то там в Пскове появляются различные памятники. Их посвящают личностям, прочно вписанным в историю города и области, либо знаменательным событиям. Но так ли они нужны псковичам? Знают ли они о том, что в каком-либо парке установят памятник? Подобные решения принимаются через множественные согласования, но зачастую обсуждения проходят мимо рядовых граждан. Нужно ли выносить эти решения на публичное обсуждение? Как правильно нужно ставить памятники, привлекая к ним людей? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

 

 

 

