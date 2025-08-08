08.08.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников?
08.08.2025 13:00 «На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке
07.08.2025 18:20 «Дневной дозор»: Стоит ли опасаться резкого ослабления рубля по отношению к доллару/евро?
«ГорДозор»: Псковские памятники
11.08.2025 12:50 «ПЛН-FM»
То тут, то там в Пскове появляются различные памятники. Их посвящают личностям, прочно вписанным в историю города и области, либо знаменательным событиям. Но так ли они нужны псковичам? Знают ли они о том, что в каком-либо парке установят памятник? Подобные решения принимаются через множественные согласования, но зачастую обсуждения проходят мимо рядовых граждан. Нужно ли выносить эти решения на публичное обсуждение? Как правильно нужно ставить памятники, привлекая к ним людей? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.
Источник: ПЛН-FM
