«ГорДозор»: Итоги городского заседания межведомственной комиссии по БДД
01.09.2025 12:50 «ПЛН-FM»
В Пскове состоялось очередное заседание городской межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. На нем было принято несколько ключевых решений для города. Где появится новый светофор? Какие левые повороты запретили в Пскове? Для чего восстанавливают разметку возле школ и детских садов? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.
