«ГорДозор»: Итоги городского заседания межведомственной комиссии по БДД

В Пскове состоялось очередное заседание городской межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. На нем было принято несколько ключевых решений для города. Где появится новый светофор? Какие левые повороты запретили в Пскове? Для чего восстанавливают разметку возле школ и детских садов? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

Источник: ПЛН-FM