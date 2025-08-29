www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
27 августа 11 августа 12 августа 8 августа 11 августа 7 августа 28 августа Телефон прямого эфира 17 июля 25 августа 28 августа 29 августа 25 августа 26 августа 11 августа 25 августа

«ГорДозор»: Итоги городского заседания межведомственной комиссии по БДД

01.09.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «ГорДозор».

В Пскове состоялось очередное заседание городской межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. На нем было принято несколько ключевых решений для города. Где появится новый светофор? Какие левые повороты запретили в Пскове? Для чего восстанавливают разметку возле школ и детских садов? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?










  смотреть результаты



Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?










  смотреть результаты