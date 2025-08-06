<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
18:10
«Гвозди» от 7 августа
14:00
«Сообразим на троих»: Что же будет с Родиной и миром?
12:35
«Банкротство и точка»: Адвокатская монополия
06.08.2025 18:20
«Дневной дозор»: Как Россия должна ответить на ультиматум Трампа?
06.08.2025 18:10
«Гвозди» от 6 августа
06.08.2025 14:00
«Особое мнение» Валерия Гарбузова: Разворот Трампа
06.08.2025 12:35
«Беседка»: «Александрова дорога-2025»
05.08.2025 18:30
«Гонки по вертикали»: всё хорошо, прекрасная маркиза
05.08.2025 18:20
«Дневной дозор»: Качество уборки в разных районах Пскова
05.08.2025 18:10
«Гвозди» от 5 августа
«Гвозди» от 7 августа
07.08.2025 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
Псков чистый и красивый, приятно посмотреть! К содержанию вопросов нет.
Все хорошо в центральной части города, но в окраинах убираются недостаточно часто.
Недоволен уборкой города на Завеличье, дороги в пыли, мусор повсюду.
Могу пожаловаться на уборку Запсковья. Про эту территорию частенько забывают.
Во всем городе есть проблемы с содержанием и уборкой. Работы проводят нерегулярно.
Мне все равно.
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» посвящен Герою России иерею Антонию Савченко
«Сообразим на троих»: Что же будет с Родиной и миром?
«Банкротство и точка»: Адвокатская монополия
«Особое мнение» Валерия Гарбузова: Разворот Трампа
«Беседка»: «Александрова дорога-2025»
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
Псков чистый и красивый, приятно посмотреть! К содержанию вопросов нет.
Все хорошо в центральной части города, но в окраинах убираются недостаточно часто.
Недоволен уборкой города на Завеличье, дороги в пыли, мусор повсюду.
Могу пожаловаться на уборку Запсковья. Про эту территорию частенько забывают.
Во всем городе есть проблемы с содержанием и уборкой. Работы проводят нерегулярно.
Мне все равно.
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120