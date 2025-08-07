www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Хайпожоры»: Атаки дронов, обновление Телеграма и внедрение Maх

08.08.2025 12:34 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Андрей Николаев:

  • Атаки дронов в Псковской области: Кому верить?

  • Телеграм обновился: добавили рейтинг профиля и глобальный поиск

  • Maх шагает по стране: предустановка мессенджера станет обязательной в России

 

 

