13:00 «На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке
07.08.2025 18:20 «Дневной дозор»: Стоит ли опасаться резкого ослабления рубля по отношению к доллару/евро?
«Хайпожоры»: Атаки дронов, обновление Телеграма и внедрение Maх
08.08.2025 12:34 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Андрей Николаев:
-
Атаки дронов в Псковской области: Кому верить?
-
Телеграм обновился: добавили рейтинг профиля и глобальный поиск
-
Maх шагает по стране: предустановка мессенджера станет обязательной в России
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати