«Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия
05.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
-
Одобрение или осложнение: как россияне отнеслись к блокировке в мессенджерах
-
Новости Max: обязательная предустановка и рекламные бюджеты
-
Мы: партия Мизулиной или антиутопия?
Источник: ПЛН-FM
