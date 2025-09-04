www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
2 сентября 28 августа Телефон прямого эфира 25 августа 4 сентября 28 августа 5 сентября 27 августа 11 августа 11 августа 1 сентября 17 июля 12 августа 1 сентября 11 августа Телефон прямого эфира










«Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия

05.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Одобрение или осложнение: как россияне отнеслись к блокировке в мессенджерах

  • Новости Max: обязательная предустановка и рекламные бюджеты

  • Мы: партия Мизулиной или антиутопия?

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На что вам денег не хватает?













  смотреть результаты



На что вам денег не хватает?













  смотреть результаты