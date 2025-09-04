«Семейные ценности»: Как сберечь здоровье детей?

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Семейные ценности». Сегодня гостем программы стенет главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев.

Главный вопрос, который с ним обсудят ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко - как сберечь здоровье детей. Нужно ли как то готовить организм ребенка к учебе после каникул? Как можно подстраховаться перед подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ? Как бездумное действие и назначение витамина D влияет нам организм человека? Действительно ли гаджеты несут детям угрозу? На что виляет осанка и чем грозит невнимание к этому моменту? Какие последствия может нести повышенная нагрузка на детей в школе?Об этом и не только расскажет доктор Васильев.

Источник: ПЛН-FM