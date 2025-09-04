«На пятой передаче»: Детский травматизм в ДТП, электросамокаты на тротуарах и одностороннее у школ

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче». Сегодня гостем программы станет начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Тема встречи: «Начало нового учебного года и безопасность на дорогах».

Как часто дети попадают в происшествия в Пскове? Рекомендации родителям.

Питбайки, электросамокаты и мощные СИМ на тротуарах в Пскове.

Условия подвоза детей к школам - стало ли лучше после введения одностороннего движения на улице Свердлова?

