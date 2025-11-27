www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Хайпожоры»: Двойник Рунета и связь в приграничных районах как постоянная проверка номеров

28.11.2025 12:34 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Жителям Псковской области мешают звонить: связь в приграничных районах превратилась в постоянную проверку номеров.

  • Роскомнадзор строит двойника Рунета: виртуальная копия поможет точно заблокировать нежелательные ресурсы.

  • WhatsApp* усиливает безопасность: новые опции должны защитить от мошенников и спама.

  • Искусственный интеллект будет обязан показывать лицо: Госдума введёт маркировку видеороликов, созданных с помощью AI.

 

 

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Источник: ПЛН-FM



