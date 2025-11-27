27.11.2025 18:20 «Дневной дозор»: Готово ли псковское здравоохранение к сезонному подъему заболеваемости?
«Хайпожоры»: Двойник Рунета и связь в приграничных районах как постоянная проверка номеров
28.11.2025 12:34 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
-
Жителям Псковской области мешают звонить: связь в приграничных районах превратилась в постоянную проверку номеров.
-
Роскомнадзор строит двойника Рунета: виртуальная копия поможет точно заблокировать нежелательные ресурсы.
-
WhatsApp* усиливает безопасность: новые опции должны защитить от мошенников и спама.
-
Искусственный интеллект будет обязан показывать лицо: Госдума введёт маркировку видеороликов, созданных с помощью AI.
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Источник: ПЛН-FM
