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День города Пскова в Год 80-летия Победы станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

09.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Онлайн-брифинг, посвященный подготовке и проведению празднования Дня города Пскова в Год 80-летия Великой Победы, состоялся сегодня, 9 июля, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». 

Подробнее о главных праздничных мероприятиях в пресс-центре рассказал глава города Пскова Борис Елкин. Сделают ли в этом году акцент на мероприятия патриотического характера? Где пройдут основные события торжественно-траурного цикла? Какие праздничные площадки глава Пскова порекомендует посетить? Будет ли фейерверк? Какие примут меры безопасности, будет ли у горожан доступ в интернет? На эти и другие вопросы Борис Елкин ответил в беседе с Любовью Кузнецовой и другими журналистами. 

Брифинг проводится совместно Псковской Лентой Новостей, «Московским комсомольцем в Пскове» и радио «ПЛН FM».

Источник: ПЛН-FM



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