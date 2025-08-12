12.08.2025 14:00 «Кузница»: Детский отдых как особый вид городской инфраструктуры и часть туризма – это реально?
Кандидаты в депутаты Псковской гордумы по 3-му округу встретились на дебатах на «ПЛН FM»
13.08.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Вот уже много лет перед каждыми выборами мы проводим круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены все 7 выдвинутых кандидатов, которые планируют побороться за мандат депутата Псковской гордумы. Приглашение приняли 5 из них: Антон Мороз («Единая Россия»), Владимир Ефимов (ЛДПР), Денис Жгулев («Новые люди»), Андрей Цаценко («Яблоко») и Виктор Яшин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).
Ведущий Александр Савенко предложил участникам высказаться по трем темам:
-
Образ будущего для Пскова: какие изменения необходимы городу.
-
Основные проблемы и перспективы развития округа №3.
-
Задачи кандидатов и ход избирательной кампании в Пскове.
Источник: ПЛН-FM
