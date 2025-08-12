Кандидаты в депутаты Псковской гордумы по 3-му округу встретились на дебатах на «ПЛН FM»

Вот уже много лет перед каждыми выборами мы проводим круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены все 7 выдвинутых кандидатов, которые планируют побороться за мандат депутата Псковской гордумы. Приглашение приняли 5 из них: Антон Мороз («Единая Россия»), Владимир Ефимов (ЛДПР), Денис Жгулев («Новые люди»), Андрей Цаценко («Яблоко») и Виктор Яшин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Ведущий Александр Савенко предложил участникам высказаться по трем темам:

Образ будущего для Пскова: какие изменения необходимы городу.

Основные проблемы и перспективы развития округа №3.

Задачи кандидатов и ход избирательной кампании в Пскове.

Источник: ПЛН-FM