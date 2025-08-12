www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Кандидаты в депутаты Псковской гордумы по 3-му округу встретились на дебатах на «ПЛН FM»

13.08.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Вот уже много лет перед каждыми выборами мы проводим круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены все 7 выдвинутых кандидатов, которые планируют побороться за мандат депутата Псковской гордумы. Приглашение приняли 5 из них: Антон Мороз («Единая Россия»), Владимир Ефимов (ЛДПР), Денис Жгулев («Новые люди»), Андрей Цаценко («Яблоко») и Виктор Яшин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Ведущий Александр Савенко предложил участникам высказаться по трем темам:

  • Образ будущего для Пскова: какие изменения необходимы городу.

  • Основные проблемы и перспективы развития округа №3.

  • Задачи кандидатов и ход избирательной кампании в Пскове.

 

 

 

