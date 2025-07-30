Брифинг: Точки развития Островского района
31.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Очередной онлайн-брифинг в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» посвящен развитию Островского района.
Каковы итоги социально-экономического развития Островского района за последние годы? Какие дальнейшие точки роста? Как местные ТОСы реализуют свои проекты? Ждет ли благоустройство территорию Острова-3? На эти и другие вопросы ответила команда Островского района во главе с Дмитрием Быстровым.
Источник: ПЛН-FM
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