Брифинг: Точки развития Островского района

Очередной онлайн-брифинг в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» посвящен развитию Островского района.

Каковы итоги социально-экономического развития Островского района за последние годы? Какие дальнейшие точки роста? Как местные ТОСы реализуют свои проекты? Ждет ли благоустройство территорию Острова-3? На эти и другие вопросы ответила команда Островского района во главе с Дмитрием Быстровым.

Источник: ПЛН-FM