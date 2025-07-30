www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
11 июля 25 июля 28 июля 21 июля 29 июля 29 июля 17 июля 17 июля Телефон прямого эфира 17 июля 17 июля 17 июля Телефон прямого эфира 28 июля 17 июля 28 июля

Брифинг: Точки развития Островского района

31.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Очередной онлайн-брифинг в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» посвящен развитию Островского района.

Каковы итоги социально-экономического развития Островского района за последние годы? Какие дальнейшие точки роста? Как местные ТОСы реализуют свои проекты? Ждет ли благоустройство территорию Острова-3? На эти и другие вопросы ответила команда Островского района во главе с Дмитрием Быстровым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?











  смотреть результаты



Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?











  смотреть результаты