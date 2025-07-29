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Круглый стол: Выдвижение кандидатов на муниципальные выборы-2025
30.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают серию круглых столов, посвященных муниципальным выборам-2025.
Сегодня ведущий Александр Савенко поговорил с представителями региональных отделений партий о процессе выдвижения кандидатов. В круглом столе приняли участие:
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Андрей Козлов, депутат областного Собрания, фракция «Единая Россия»
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Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР
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Дмитрий Михайлов, второй секретарь обкома КПРФ
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Игорь Иванов, член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
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Игорь Романов, секретарь регионального отделения партии «Новые люди»
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Артур Гайдук, председатель регионального отделения партии «Яблоко».
Источник: ПЛН-FM
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