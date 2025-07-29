www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Телефон прямого эфира 21 июля 17 июля 28 июля 29 июля 11 июля 29 июля 25 июля 17 июля 17 июля 29 июля 17 июля 11 июля 29 июля Телефон прямого эфира Телефон прямого эфира

Круглый стол: Выдвижение кандидатов на муниципальные выборы-2025

30.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают серию круглых столов, посвященных муниципальным выборам-2025.

Сегодня ведущий Александр Савенко поговорил с представителями региональных отделений партий о процессе выдвижения кандидатов. В круглом столе приняли участие:

  • Андрей Козлов, депутат областного Собрания, фракция «Единая Россия»

  • Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР

  • Дмитрий Михайлов, второй секретарь обкома КПРФ

  • Игорь Иванов, член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

  • Игорь Романов, секретарь регионального отделения партии «Новые люди»

  • Артур Гайдук, председатель регионального отделения партии «Яблоко».

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?











  смотреть результаты



Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?











  смотреть результаты