www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
4 сентября 28 августа 17 июля 9 сентября 11 августа 8 сентября 9 сентября 8 сентября 27 августа Телефон прямого эфира 11 сентября 5 сентября 9 сентября 27 августа 9 сентября 11 августа

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Псков в оккупации 1941 - 1944 годов

11.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Тема программы - Псков в годы оккупации (1941 - 1944). Как в то время было выстроено управление, как работала экономика, как псковичи переносили режим чудовищного террора? Об этом расскажет председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Александр Седунов.

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?












  смотреть результаты



Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?












  смотреть результаты