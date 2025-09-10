«Летопись воинской славы Псковской земли»: Псков в оккупации 1941 - 1944 годов

Тема программы - Псков в годы оккупации (1941 - 1944). Как в то время было выстроено управление, как работала экономика, как псковичи переносили режим чудовищного террора? Об этом расскажет председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Александр Седунов.

