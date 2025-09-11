Эхо города: Догазификация в Островском районе

Программа социальной догазификации продолжается в 17 муниципалитетах Псковской области. Ее участниками являются и населенные пункты Островского района. За весь период программы количество заключенных с жителями договоров на подведение газа составляет 1102, за текущий год – 73. Пусков газа всего выполнено 280, а за 2025 год – 59. Чтобы голубое топливо дошло до людей, газовики строят инфраструктуру: в этом году специалисты проложили 7,6 км газопроводов, а за весь период реализации программы (то есть с 2021 года) – более 26 км...

Источник: ПЛН-FM