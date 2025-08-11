«Кузница»: Детский отдых как особый вид городской инфраструктуры и часть туризма – это реально?

В Москве, Петербурге и некоторых других городах парки аттракционов посещают не только жители, но и туристы. В Пскове в Летнем саду – выставка артефактов детского отдыха 80-х годов прошлого века. Детский парк новее, но полупустой и ориентирован да маленьких детей. Скейт-парки – хорошая новация, но для понятия «инфраструктура» их недостаточно. А вот модный парк «Волшебная Гора» уже ближе к обозначенной теме. Будет ли он развиваться? Как превратить территорию с набором аттракционов в место отдыха детей и подростков на протяжении большей части года? Насколько это выгодная инвестиция в плане финансов и вложения в будущее наших детей?

Эти и другие вопросы мы сегодня обсудим с нашим экспертом – инвестором проекта по строительству парка аттракционов «Волшебная гора», директором компании «АИК» Александром Терентьевым.

Источник: ПЛН-FM