www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
12 августа 11 августа 17 июля Телефон прямого эфира 17 июля 11 июля 4 августа 17 июля 29 июля 8 августа 12 августа 17 июля 17 июля Телефон прямого эфира 29 июля 17 июля

«Кузница»: Детский отдых как особый вид городской инфраструктуры и часть туризма – это реально?

12.08.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В Москве, Петербурге и некоторых других городах парки аттракционов посещают не только жители, но и туристы. В Пскове в Летнем саду – выставка артефактов детского отдыха 80-х годов прошлого века. Детский парк новее, но полупустой и ориентирован да маленьких детей. Скейт-парки – хорошая новация, но для понятия «инфраструктура» их недостаточно. А вот модный парк «Волшебная Гора» уже ближе к обозначенной теме. Будет ли он развиваться? Как превратить территорию с набором аттракционов в место отдыха детей и подростков на протяжении большей части года? Насколько это выгодная инвестиция в плане финансов и вложения в будущее наших детей?

Эти и другие вопросы мы сегодня обсудим с нашим экспертом – инвестором проекта по строительству парка аттракционов «Волшебная гора», директором компании «АИК» Александром Терентьевым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?










  смотреть результаты



Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?










  смотреть результаты