«PRO-ПРАВО»: О совместных проектах фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации юристов

В 2024 году между фондом «Защитники Отечества» и региональным отделением Ассоциации юристов было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого, в частности, был реализован проект «Объединяя усилия». Об этом и других совместных проектах расскажет гостья студии - исполнительный директор регионального отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева. Ведущая - адвокат Псковской коллегии адвокатов «Правовой Альянс», член Ассоциации юристов России Анна Соколова.

Источник: ПЛН-FM