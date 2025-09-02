www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«PRO-ПРАВО»: О совместных проектах фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации юристов

03.09.2025 13:00 «ПЛН-FM»

В 2024 году между фондом «Защитники Отечества» и региональным отделением Ассоциации юристов было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого, в частности, был реализован проект «Объединяя усилия». Об этом и других совместных проектах расскажет гостья студии - исполнительный директор регионального отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева. Ведущая - адвокат Псковской коллегии адвокатов «Правовой Альянс», член Ассоциации юристов России Анна Соколова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



