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«Экосреда»: Экотуризм в Псковской области

25.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - создатель Псковской тропы Михаил Чикуров. Ведущий - член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров — поговорил с ним об экотуризме в Псковской области. В частности, гость студии более подробно рассказал о своем проекте.

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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