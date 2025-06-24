«Экосреда»: Экотуризм в Псковской области

Гость студии - создатель Псковской тропы Михаил Чикуров. Ведущий - член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров — поговорил с ним об экотуризме в Псковской области. В частности, гость студии более подробно рассказал о своем проекте.

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

Источник: ПЛН-FM