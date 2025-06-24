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«Экосреда»: Экотуризм в Псковской области
25.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - создатель Псковской тропы Михаил Чикуров. Ведущий - член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров — поговорил с ним об экотуризме в Псковской области. В частности, гость студии более подробно рассказал о своем проекте.
Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».
Источник: ПЛН-FM
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