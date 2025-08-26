www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
13 августа 12 августа Телефон прямого эфира 11 августа 11 августа 8 августа 17 июля 11 августа 17 июля 12 августа 11 августа 11 августа 7 августа 17 июля 7 августа 11 августа

«Экосреда»: Чему учит «Экопрактика»?

27.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Экосреда». Гость студии - директор центра «Экопрактика» Виктория Посадская.

Ведущий - Артем Татаренко поговорил с ней, как «родилась» «Экопрактика»? Кого и чему обучают в центре?

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?










  смотреть результаты



Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?










  смотреть результаты