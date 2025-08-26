14:00 Представители реготделений партий-участников избирательной кампании приняли участие в дебатах на «ПЛН FM»
25.08.2025 14:00 «Постскриптум»: «Разговоры о важном» с детского сада, соглашение о «честных выборах» и проверка депутатов на адекватность
«Экосреда»: Чему учит «Экопрактика»?
27.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Экосреда». Гость студии - директор центра «Экопрактика» Виктория Посадская.
Ведущий - Артем Татаренко поговорил с ней, как «родилась» «Экопрактика»? Кого и чему обучают в центре?
Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».
