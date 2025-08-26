«Экосреда»: Чему учит «Экопрактика»?

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Экосреда». Гость студии - директор центра «Экопрактика» Виктория Посадская.

Ведущий - Артем Татаренко поговорил с ней, как «родилась» «Экопрактика»? Кого и чему обучают в центре?

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

Источник: ПЛН-FM