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Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» посвящен князю Довмонту

27.06.2025 08:30 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск специального проекта «Пастырь. Защитники Отечества». Его проведет священник Сергий Попов, клирик храма Архангелов Михаила и Гавриила города Пскова. На этот раз речь пойдет о псковском князе Довмонте, который вошел в историю как талантливый полководец и был причислен Русской православной церковью к лику святых.

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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