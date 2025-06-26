Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» посвящен князю Довмонту

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск специального проекта «Пастырь. Защитники Отечества». Его проведет священник Сергий Попов, клирик храма Архангелов Михаила и Гавриила города Пскова. На этот раз речь пойдет о псковском князе Довмонте, который вошел в историю как талантливый полководец и был причислен Русской православной церковью к лику святых.

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.

Источник: ПЛН-FM