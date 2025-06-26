26.06.2025 18:20 «Дневной дозор»: Эффективная коммуникация власти и общества как залог общественного спокойствия
25.06.2025 18:25 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о наказании за «кражу» традиционных ценностей
25.06.2025 14:00 «Собственной персоной»: Александр Хлопков о старте больших муниципальных выборов и борьбе с коррупцией
Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» посвящен князю Довмонту
27.06.2025 08:30 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск специального проекта «Пастырь. Защитники Отечества». Его проведет священник Сергий Попов, клирик храма Архангелов Михаила и Гавриила города Пскова. На этот раз речь пойдет о псковском князе Довмонте, который вошел в историю как талантливый полководец и был причислен Русской православной церковью к лику святых.
Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати