www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
17 июля 11 июля 5 августа Телефон прямого эфира 8 августа 4 августа 17 июля 29 июля 4 августа 17 июля 17 июля 17 июля 4 августа 17 июля 17 июля 17 июля

«Пастырь. Защитники Отечества»: Герой России иерею Антоний Савченко

08.08.2025 09:35 «ПЛН-FM»

Новый выпуск программы «Пастырь. Защитники Отечества» будет посвящен Герою Российской Федерации, военному священнику, иерею Антонию Савченко. 12 мая он погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне СВО, спасая пятерых бойцов.

Настоятель храма Успения Божьей Матери с Пароменья города Пскова Алексей Воронюк был знаком с батюшкой с 2018 года и поделится с радиослушателями своими воспоминаниями о нем, а также расскажет о его подвиге.

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?










  смотреть результаты



Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?










  смотреть результаты