«Пастырь. Защитники Отечества»: Герой России иерею Антоний Савченко

Новый выпуск программы «Пастырь. Защитники Отечества» будет посвящен Герою Российской Федерации, военному священнику, иерею Антонию Савченко. 12 мая он погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне СВО, спасая пятерых бойцов.

Настоятель храма Успения Божьей Матери с Пароменья города Пскова Алексей Воронюк был знаком с батюшкой с 2018 года и поделится с радиослушателями своими воспоминаниями о нем, а также расскажет о его подвиге.

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.

Источник: ПЛН-FM