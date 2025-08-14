«Пастырь»: О личности святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси

15 августа на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

В этом году отмечается 100 лет со дня блаженной кончины Патриарха Московского и всея Руси Тихона. К этой дате было приурочено открытие памятника святителю у стен Псковской духовной семинарии, где начинался путь его служения Богу, а в Троицкий собор были на два дня принесены мощи патриарха, чтобы православные псковичи имели возможность приложиться к святыне.

О личности святителя Тихона в новом выпуске программы «Пастырь» рассказал священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.

Источник: ПЛН-FM