«Пастырь»: О личности святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси

15.08.2025 08:30 «ПЛН-FM»

15 августа на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

В этом году отмечается 100 лет со дня блаженной кончины Патриарха Московского и всея Руси Тихона. К этой дате было приурочено открытие памятника святителю у стен Псковской духовной семинарии, где начинался путь его служения Богу, а в Троицкий собор были на два дня принесены мощи патриарха, чтобы православные псковичи имели возможность приложиться к святыне.

О личности святителя Тихона в новом выпуске программы «Пастырь» рассказал священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.

 

