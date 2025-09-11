«Пастырь»: Об Иоанне Крестителе

В новом выпуске священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, расскажет об Иоанне Крестителе — пророке, который крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа. 11 сентября РПЦ совершала память Иоанна Крестителя, а поводом для этого послужила его гибель.

Источник: ПЛН-FM