«Пастырь»: Об Иоанне Крестителе

12.09.2025 08:30 «ПЛН-FM»

В новом выпуске священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, расскажет об Иоанне Крестителе — пророке, который крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа. 11 сентября РПЦ совершала память Иоанна Крестителя, а поводом для этого послужила его гибель.

 

 

