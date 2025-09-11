11.09.2025 19:00 «Особое мнение»: Лидер «Яблока» Николай Рыбаков о роли оппозиции в современной политической реальности в России
«Пастырь»: Об Иоанне Крестителе
12.09.2025 08:30 «ПЛН-FM»
В новом выпуске священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, расскажет об Иоанне Крестителе — пророке, который крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа. 11 сентября РПЦ совершала память Иоанна Крестителя, а поводом для этого послужила его гибель.
Источник: ПЛН-FM
