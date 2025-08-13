«Зверьё моё»: Жизнерадостное облачко, или Что нужно знать о самоедах

14 августа на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё». К ведущей Ульяне Лаблюк пришла владелица питомника самоедов Наталья Погодина. Один из её подопечных также поприсутствовал в студии.

Гостья рассказала об особенностях содержания и воспитания самоедов, перечислит главные плюсы и минусы данной породы. В каком уходе нуждаются такие питомцы, и что нужно знать о здоровье? На что обращать внимание владельцам в зависимости от времени года? Каким образом выстраивать обучение, и куда обращаться, если что-то не получается? Как собаки готовятся к выставкам, и какие награды получают в случае победы? Каким должен быть правильный выгул, и как обстоят дела с культурой собаководства в Пскове?

Об этом и многом другом — в сегодняшнем эфире.

Источник: ПЛН-FM