«Зверьё моё»: Животные — не игрушки

К ведущей Ульяне Лаблюк придёт инструктор-дрессировщик, кинолог, специалист по коррекции поведения, старшая Кинологического направления Псковской области поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», аттестованный в «ЛизаАлерт» судья по Поисково-спасательной службе, руководитель Кинологического отдела в благотворительном проекте «Дело в собаке», соучредитель ПРОО «Зоозащита» Юлия Иванова. С ней в студии поприсутствует пёс Ют.

Гостья расскажет о функциях собаки-помощника, которая является спасателем на пенсии, съемках Юта в клипе на песню известной панк-группы «Йорш» из Подольска, а также затронет одну из тем, по которой недавно вела занятия в рамках волонтерской смены в псковском приюте «Лесопилка»:

Каким должен быть правильный режим дня?

Почему это важно, и чем грозит отступление от правил?

Когда нужно кормить - до или после прогулки?

Какие гигиенические процедуры необходимы собакам на постоянной основе?

Для чего в целом нужно обучать питомцев бытовому послушанию?

Источник: ПЛН-FM