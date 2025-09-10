www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Зверьё моё»: Животные — не игрушки

11.09.2025 08:45 «ПЛН-FM»

К ведущей Ульяне Лаблюк придёт инструктор-дрессировщик, кинолог, специалист по коррекции поведения, старшая Кинологического направления Псковской области поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», аттестованный в «ЛизаАлерт» судья по Поисково-спасательной службе, руководитель Кинологического отдела в благотворительном проекте «Дело в собаке», соучредитель ПРОО «Зоозащита» Юлия Иванова. С ней в студии поприсутствует пёс Ют.

Гостья расскажет о функциях собаки-помощника, которая является спасателем на пенсии, съемках Юта в клипе на песню известной панк-группы «Йорш» из Подольска, а также затронет одну из тем, по которой недавно вела занятия в рамках волонтерской смены в псковском приюте «Лесопилка»:

  • Каким должен быть правильный режим дня?
  • Почему это важно, и чем грозит отступление от правил?
  • Когда нужно кормить - до или после прогулки?
  • Какие гигиенические процедуры необходимы собакам на постоянной основе?
  • Для чего в целом нужно обучать питомцев бытовому послушанию?

 

Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?












  смотреть результаты