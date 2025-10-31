«Дневной дозор»: Что для России полезнее - децентрализация власти или усиление централизации?

Россия — федеральное государство, где каждый субъект обладает целым набором различных прав и полномочий. Четверть века назад, 6 августа 1990 года, глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин произнес хрестоматийную фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить», поэтому в то время в нашей стране происходили всякие центробежные процессы, иногда доходившие до сепаратизма. Однако те времена давно в прошлом: в современной России всё больше укрепляется федеральная власть, всё больше полномочий забирается наверх и всё меньше достается регионам. А, впрочем, как и денег, потому что, чем меньше полномочий, тем меньше денег.

С одной стороны, таким образом вроде бы решается проблема управляемости, а с другой… Многие экономисты и политологи видят в централизации власти и полной зависимости регионов от федерального центра негативные моменты: всё излишне забюрократизировано, подчинено высшей власти, и вероятность регионов решить какой-нибудь местный вопрос без санкций сверху стремится к нолю. Насколько в современных реалиях оправдано, что любые вопросы регионального «разлива» решаются наверху, а губернаторы только исполняют спущенные сверху решения? Возможно, стОит пересмотреть систему взаимоотношений между Москвой и регионами путем перераспределения полномочий и финансов в пользу субъектов? Что полезнее для России в текущей геополитической реальности – децентрализация власти или усиление централизации? Мнения псковских сенаторов, депутатов и общественников на этот счет узнаем в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM