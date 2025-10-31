www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Деловой полдень»: Региональный управляющий Альфа-Банка в Пскове Ирина Баранова

03.11.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии — региональный управляющий АО «АЛЬФА-БАНК» в Псковской области Ирина Баранова. Ведущая Галия Акчурина поговорит с ней о стратегических целях банка, его текущих позициях на рынке, о методах подбора руководителей ключевых направлений банка и о формировании эффективной команды сотрудников. «Деловой полдень» — совместный проект радио «ПЛН FM» и регионального отделения «Деловой России». По понедельникам в 12:04 представители регионального бизнес-сообщества будут рассказывать о вызовах, которые им приходится преодолевать, о путях решения проблем, о своих успехах и достижениях, об актуальных трендах и тенденциях. Ведущая — исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина.

 

 

