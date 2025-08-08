www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Ах, что это движется там по реке...

11.08.2025 18:30 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Новую песню «поэт и правдоруб» посвятил чудесному судну, которое все мы так долго ждали.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



