«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Бананы россиянам есть низя!

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая назвала бананы продуктом, не подходящим для питания россиян. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

