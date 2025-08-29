29.08.2025 14:00 «Собственной персоной»: Национальная промышленность. Локомотивы роста и актуальные вызов
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Бананы россиянам есть низя!
01.09.2025 18:30 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая назвала бананы продуктом, не подходящим для питания россиян. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
