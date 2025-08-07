«На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Гости студии:
инспектор по особым поручениям отдела надзора управления Госавтоинспекции по Псковской области Александр Алексеев;
государственный инспектор безопасности дорожного движения МО МВД Опочецкий Арлен Дмитрук.
Основные темы беседы:
Работа дорожного надзора Госавтоинспекции и места концентрации дорожно-транспортных происшествий;
Изменение режима работы светофора на автодороге Псков - Изборск у поворота на Подосье;
Предложения по устройству ограждения в местах наезда на диких животных;
Почему не стоит прижиматься к обочине и пропускать спешащих водителей;
Установка на патрульные машины ДПС умных шериф-балок с функцией фиксации превышения скорости;
Преимущества перекресток с круговым движением.
Источник: ПЛН-FM