«На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке

08.08.2025 13:00 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Гости студии:

  • инспектор по особым поручениям отдела надзора управления Госавтоинспекции по Псковской области Александр Алексеев;

  • государственный инспектор безопасности дорожного движения МО МВД Опочецкий Арлен Дмитрук.

Основные темы беседы:

  • Работа дорожного надзора Госавтоинспекции и места концентрации дорожно-транспортных происшествий;

  • Изменение режима работы светофора на автодороге Псков - Изборск у поворота на Подосье;

  • Предложения по устройству ограждения в местах наезда на диких животных;

  • Почему не стоит прижиматься к обочине и пропускать спешащих водителей;

  • Установка на патрульные машины ДПС умных шериф-балок с функцией фиксации превышения скорости;

  • Преимущества перекресток с круговым движением.

 

 

Источник: ПЛН-FM



