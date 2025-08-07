«На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Гости студии:

инспектор по особым поручениям отдела надзора управления Госавтоинспекции по Псковской области Александр Алексеев;

Основные темы беседы:

Работа дорожного надзора Госавтоинспекции и места концентрации дорожно-транспортных происшествий;

Изменение режима работы светофора на автодороге Псков - Изборск у поворота на Подосье;

Предложения по устройству ограждения в местах наезда на диких животных;

Почему не стоит прижиматься к обочине и пропускать спешащих водителей;

Установка на патрульные машины ДПС умных шериф-балок с функцией фиксации превышения скорости;