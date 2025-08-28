www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
26 августа 27 августа 25 августа 25 августа 7 августа Телефон прямого эфира 11 августа 28 августа 11 августа 28 августа 11 августа 29 августа 8 августа 17 июля 12 августа 25 августа

«На пятой передаче»: Рост цен на услуги такси – неизбежность?

29.08.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Основные темы:

  • Рост цен на услуги такси – неизбежность?

  • Поворот налево на Рижском проспекте: запретить нельзя оставить

  • Одностороннее движение на Свердлова и другие дорожные сюрпризы к 1 сентября.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?










  смотреть результаты



Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?










  смотреть результаты