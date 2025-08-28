27.08.2025 14:00 Представители реготделений партий-участников избирательной кампании приняли участие в дебатах на «ПЛН FM»
«На пятой передаче»: Рост цен на услуги такси – неизбежность?
29.08.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Основные темы:
-
Рост цен на услуги такси – неизбежность?
-
Поворот налево на Рижском проспекте: запретить нельзя оставить
-
Одностороннее движение на Свердлова и другие дорожные сюрпризы к 1 сентября.
Источник: ПЛН-FM
