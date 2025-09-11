11.09.2025 19:00 «Особое мнение»: Лидер «Яблока» Николай Рыбаков о роли оппозиции в современной политической реальности в России
«На пятой передаче»: ограничения для водителей 70+ и транспортный налог за километры пробега
12.09.2025 13:00 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Ведущий Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудят:
- Возрастные ограничения для водителей 70+: за и против;
- Транспортный налог за километры пробега - почему эта идея не нова.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати