«На пятой передаче»: ограничения для водителей 70+ и транспортный налог за километры пробега

12.09.2025 13:00 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Ведущий Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудят:

  • Возрастные ограничения для водителей 70+: за и против;
  • Транспортный налог за километры пробега - почему эта идея не нова. 

 

 

