«На пятой передаче»: Восемь ИДН в Хотицах и почему местные жители должны пострадать

Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудят установленные восемь «лежачих полицейских» в деревне Хотицы на автодороге Псков - Писковичи - Муровицы:

Есть ли хоть какие-то основания для установки искусственных дорожных неровностей, кроме желания местных жителей?

Что говорится в официальных ответах о причинах установки ИДН, почему эти ответы нелогичные и не соответствуют ГОСТам?

Почему «Псковпассажиравтотранс» не жалуется на мешающие маршрутному транспорту неровности?

Как будет перекрыта дорога на Хотицы на время строительства путепровода Северного обхода;

Почему жители деревни Хотицы должны страдать материально из-за своей инициативы.

