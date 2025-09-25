www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«На пятой передаче»: Восемь ИДН в Хотицах и почему местные жители должны пострадать

26.09.2025 13:00 «ПЛН-FM»

Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудят установленные восемь «лежачих полицейских» в деревне Хотицы на автодороге Псков - Писковичи - Муровицы:

  • Есть ли хоть какие-то основания для установки искусственных дорожных неровностей, кроме желания местных жителей?
  • Что говорится в официальных ответах о причинах установки ИДН, почему эти ответы нелогичные и не соответствуют ГОСТам?
  • Почему «Псковпассажиравтотранс» не жалуется на мешающие маршрутному транспорту неровности?
  • Как будет перекрыта дорога на Хотицы на время строительства путепровода Северного обхода;
  • Почему жители деревни Хотицы должны страдать материально из-за своей инициативы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



