25.09.2025 14:00 «Три мудреца»: Нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений?
«На пятой передаче»: Восемь ИДН в Хотицах и почему местные жители должны пострадать
26.09.2025 13:00 «ПЛН-FM»
Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудят установленные восемь «лежачих полицейских» в деревне Хотицы на автодороге Псков - Писковичи - Муровицы:
- Есть ли хоть какие-то основания для установки искусственных дорожных неровностей, кроме желания местных жителей?
- Что говорится в официальных ответах о причинах установки ИДН, почему эти ответы нелогичные и не соответствуют ГОСТам?
- Почему «Псковпассажиравтотранс» не жалуется на мешающие маршрутному транспорту неровности?
- Как будет перекрыта дорога на Хотицы на время строительства путепровода Северного обхода;
- Почему жители деревни Хотицы должны страдать материально из-за своей инициативы.
