25.09.2025 14:00 «Три мудреца»: Нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений?
«Прессинг»: СМИ и Max, сломали компьютер, конкурентов в бан
26.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о будущем СМИ в новом мессенджере Max.
Государство подталкивает граждан к регистрации, заводя часть информационных услуг эксклюзивно на новую площадку, а значит вслед за аудиторией обязаны прийти медийщики. Однако непрозрачный механизм верификации аккаунтов наводит на мысли о попытке перекроить информационное пространство, поделив отрасль на «своих» и «неправильных». Ведущие делятся опытом регистрации и обсуждают возможные последствия рукотворных «технических сложностей».
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати