«Прессинг»: СМИ и Max, сломали компьютер, конкурентов в бан

Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о будущем СМИ в новом мессенджере Max.

Государство подталкивает граждан к регистрации, заводя часть информационных услуг эксклюзивно на новую площадку, а значит вслед за аудиторией обязаны прийти медийщики. Однако непрозрачный механизм верификации аккаунтов наводит на мысли о попытке перекроить информационное пространство, поделив отрасль на «своих» и «неправильных». Ведущие делятся опытом регистрации и обсуждают возможные последствия рукотворных «технических сложностей».

Источник: ПЛН-FM