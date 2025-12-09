«Школа финансов»: Инвестиционные проекты АПК региона с участием РСХБ

Радио ПЛН FM (102,6 FM) представляет новый совместный проект с Россельхозбанком - «Школа финансов».

В новом выпуске программы директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Анна Тарасенко совместно с ведущим Константином Калиниченко обсудят актуальные инвестиционные проекты агропромышленного комплекса, реализуемые на территории Псковской области, а также кредитование агробизнеса на льготных условиях.

