«Школа финансов»: Инвестиционные проекты АПК региона с участием РСХБ

10.12.2025 18:25 «ПЛН-FM»

Радио ПЛН FM (102,6 FM) представляет новый совместный проект с Россельхозбанком - «Школа финансов».

В новом выпуске программы директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Анна Тарасенко совместно с ведущим Константином Калиниченко обсудят актуальные инвестиционные проекты агропромышленного комплекса, реализуемые на территории Псковской области, а также кредитование агробизнеса на льготных условиях.

 

