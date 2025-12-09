www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Обратный отсчет»: Дмитрий Месхиев об итогах 2025 года

10.12.2025 14:00 «ПЛН-FM»

ПЛН FM (102.6 FM) продолжает традиционный проект «Обратный отсчет», в котором известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года. 

Гостем выпуска стал художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним ключевые события театрального мира 2025 года, включая премьеры, успехи молодых актеров и планы на будущее.

