«Собственной персоной»: Национальная промышленность. Локомотивы роста и актуальные вызов
29.08.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гости студии:
-
Александр Козловский, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России;
-
Сергей Мытенков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ведущий Александр Савенко обсудит с ними развитие экономики региона, задачи, итоги работы и впечатления от Форума промышленности Псковской области, основные направления деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей и проблему дефицита кадров на предприятиях региона.
Источник: ПЛН-FM
