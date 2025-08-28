www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Собственной персоной»: Национальная промышленность. Локомотивы роста и актуальные вызов

29.08.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Гости студии:

  • Александр Козловский, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России;

  • Сергей Мытенков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Ведущий Александр Савенко обсудит с ними развитие экономики региона, задачи, итоги работы и впечатления от Форума промышленности Псковской области, основные направления деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей и проблему дефицита кадров на предприятиях региона.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?










