29.08.2025 14:00 «Собственной персоной»: Национальная промышленность. Локомотивы роста и актуальные вызов
«Железные люди»: Президент Федерации ГТО Псковской области Алена Воробьева
01.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте сегодня, 1 сентября, новый выпуск программы «Железные люди». На этот раз о своем пути к спорту расскажет победитель гонок с препятствиями Bison race, призер Всероссийских народных игр ГТО и президент Федерации многоборья ГТО Псковской области Алена Воробьева.
Источник: ПЛН-FM
