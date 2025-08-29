www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Железные люди»: Президент Федерации ГТО Псковской области Алена Воробьева

01.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте сегодня, 1 сентября, новый выпуск программы «Железные люди». На этот раз о своем пути к спорту расскажет победитель гонок с препятствиями Bison race, призер Всероссийских народных игр ГТО и президент Федерации многоборья ГТО Псковской области Алена Воробьева.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?










  смотреть результаты



