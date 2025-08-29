«Железные люди»: Президент Федерации ГТО Псковской области Алена Воробьева

Слушайте сегодня, 1 сентября, новый выпуск программы «Железные люди». На этот раз о своем пути к спорту расскажет победитель гонок с препятствиями Bison race, призер Всероссийских народных игр ГТО и президент Федерации многоборья ГТО Псковской области Алена Воробьева.

Источник: ПЛН-FM