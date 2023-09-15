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«Беседка»: Татьяна Ааб о новом сезоне в Псковском театре кукол
18.09.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии – директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб.
Ведущая Анастасия Сливинская поговорила с ней о планах на новый сезон: какие премьеры ждут юного зрителя, приедут ли режиссеры с других городов ставить новые спектакли в Псковском театре кукол, как ведется подготовка к новогодним праздникам, изменился ли запрос у маленького зрителя и как время влияет на театр кукол.
Источник: ПЛН-FM
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