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«Беседка»: Татьяна Ааб о новом сезоне в Псковском театре кукол

18.09.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии – директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб.

Ведущая Анастасия Сливинская поговорила с ней о планах на новый сезон: какие премьеры ждут юного зрителя, приедут ли режиссеры с других городов ставить новые спектакли в Псковском театре кукол, как ведется подготовка к новогодним праздникам, изменился ли запрос у маленького зрителя и как время влияет на театр кукол.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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