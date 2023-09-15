«Беседка»: Татьяна Ааб о новом сезоне в Псковском театре кукол

Гость студии – директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб.

Ведущая Анастасия Сливинская поговорила с ней о планах на новый сезон: какие премьеры ждут юного зрителя, приедут ли режиссеры с других городов ставить новые спектакли в Псковском театре кукол, как ведется подготовка к новогодним праздникам, изменился ли запрос у маленького зрителя и как время влияет на театр кукол.

Источник: ПЛН-FM