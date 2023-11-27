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«Беседка»: Кристина Лунёва о роли волонтеров в оказании помощи участникам СВО

28.11.2023 09:00 «ПЛН-FM»

В рамках цикла программ, посвященных популяризации волонтерской и добровольческой деятельности, а также помощи участникам СВО и их семьям в нашем регионе, мы сегодня беседуем с врио председателя управления общественных проектов и молодежной политики Кристиной Лунёвой. Она рассказала, сколько юношей и девушек Псковской области являются волонтерами, в каких сферах они наиболее часто работали и какую роль волонтеры играют в оказании помощи участникам СВО. 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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