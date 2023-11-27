«Беседка»: Кристина Лунёва о роли волонтеров в оказании помощи участникам СВО

В рамках цикла программ, посвященных популяризации волонтерской и добровольческой деятельности, а также помощи участникам СВО и их семьям в нашем регионе, мы сегодня беседуем с врио председателя управления общественных проектов и молодежной политики Кристиной Лунёвой. Она рассказала, сколько юношей и девушек Псковской области являются волонтерами, в каких сферах они наиболее часто работали и какую роль волонтеры играют в оказании помощи участникам СВО.

Источник: ПЛН-FM