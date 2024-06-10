09:00 «Беседка»: Владимир Папорт о профилактике дорожно-транспортного травматизма детей в летний период
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«Беседка»: Владимир Папорт о профилактике дорожно-транспортного травматизма детей в летний период
11.06.2024 09:00 «ПЛН-FM»
Гость студии – начальник ГАИ УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о безопасности пешеходов на дорогах и о профилактике дорожно-транспортного травматизма детей на летних каникулах.
Источник: ПЛН-FM
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